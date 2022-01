Bonagia, si lancia dalla finestra: morto un ottantenne in via Felicia Impastato

Tragedia a Bonagia. Un uomo di 80 anni è morto questa mattina dopo essersi lasciato cadere dalla finestra del suo appartamento in via Felicia Impastato. Dopo le segnalazioni di alcuni residenti sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118. I sanitari, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Da chiarire cosa abbia spinto l'anziano a compiere l'estremo gesto. Si attendono disposizioni da parte del pm per valutare se sia necessaria un'autopsia. In caso contrario si procederà con la restituzione della salma ai familiari per la celebrazione dei funerali.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline – Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’”A.F.I.Pre.S. (Associazione Famiglie Italiane Prevenzione Suicidio) Marco Saura”. Al numero gratuito 800 011 110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.