Tragedia sui binari a Valledolmo, pensionato investito e ucciso da un treno

Il macchinista avrebbe fatto il possibile per farlo scansare, facendo fischiare il treno regionale che stava conducendo verso Palermo, ma lui potrebbe non essersene accorto oppure potrebbe aver deciso di lasciarsi schiacciare. Un uomo di 84 anni originario di Vallelunga, provincia di Caltanissetta, è morto questa mattina dopo essere stato investito lungo i binari, nel tratto della linea ferroviaria compreso tra Valledolmo e Fontana Murata.

Dopo la tragedia, registrata intorno alle 10.40, sono intervenuti sul posto i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria di Caltanissetta. Per tirare via il corpo da sotto il convoglio è servita più di un’ora ai vigili del fuoco. Gli investigatori hanno ascoltato il macchinista e altri potenziali testimoni per cercare di chiarire la dinamica. Perché il pensionato non si è spostato all'arrivo del treno? Si è accorto di ciò che stava per succedere?

Al momento la pista più accreditata è quella secondo cui l'anziano avrebbe deciso di togliersi la vita in questo modo, ma al momento non si esclude l'ipotesi che possa essere stato un tragico incidente. Sul posto, oltre al 118, è intervenuto il medico legale per ispezionare il cadavere dell’84enne e stabilire se disporre l’autopsia o procedere con la restituzione della salma ai familiari per la celebrazione del funerale.