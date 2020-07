Malore in acqua, anziano muore mentre fa il bagno a Mondello

Stroncato da un malore mentre fa il bagno a Mondello. Un 76enne è deceduto oggi pomeriggio mentre si trovava nello specchio d'acqua all'altezza del lido Stabilimento. Stando alle prime informazioni l'uomo era al limite della zona riservata alla balneazione, vicino alla boa. I primi a intervenire sono stati i bagnini del vicino stabilimento balneare che lo hanno portato sulla battigia per le manovre di primo soccorso.

Per salvare l'anziano (B.B. le iniziali) non sarebbero bastati neanche l'utilizzo del defibrillatore né l'iniezione di adrenalina fatta dai sanitari del 118 arrivati in spiaggia. Sul posto anche i militari dell'Ufficio locale marittimo della guardia costiera di Mondello che hanno accompagnato il medico legale nel punto in cui si è verificata la tragedia. Dopo l'ispezione del cadavere, la salma, in accordo con l'autorità giudiziaria, è stata restituita ai familiari per celebrare i funerali.