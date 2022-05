Trovato un uomo morto davanti alla Fiera: sul corpo nessun segno di violenza

Il cadavere di un uomo, Gabriel Capraru, di 48 anni, originario della Romania è stato trovato stamattina in via Sadat, in un'aiuola davanti all'ingresso principale della Fiera. Dopo che i dipendenti dell'Hub per i vaccini hanno segnalato al 118 e ai carabinieri la presenza del corpo, rivolto con il volto verso terra, sul posto sono arrivati i militari dell'Arma della compagnia di San Lorenzo, con i colleghi delle Investigazioni scientifiche, insieme al medico legale e al magistrato di turno.

Dai primi accertamenti pare che l'uomo fosse morto da circa una settimana. Secondo l'ispezione da parte del medico legale sul corpo non ci sono segni di violenza. Si ipotizza che l'uomo che Capraru sia morto per un malore. La procura non ha disposto l'autopsia.