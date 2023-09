Un uomo è stato trovato morto nella camera di un albergo. I carabinieri indagano sul decesso di un 53enne romano che aveva preso una stanza in una struttura ricettiva a Isola delle Femmine. A scoprire il cadavere sarebbe stato il personale dell'hotel, incaricato di sistemare la camera.

L'ultima volta che qualcuno ha visto l'uomo è stato ieri sera, quando è tornato in hotel intorno alle 21: da quel momento nessuno sarebbe entrato nella sua stanza né avrebbe ricevuto persone.

Dopo il ritrovamento sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno eseguito i primi rilievi in attesa del medico legale. Dall’ispezione cadaverica non sarebbero però emersi segni riconducibile a una colluttazione né altro di sospetto. La stanza inoltre era regolarmente chiusa e non c’erano segni di effrazione.

Secondo i primi riscontri dunque si tratterebbe di un decesso per cause naturali, propabilmente un infarto, ma per avere maggiori certezze bisognerà attendere la relazione del medico legale. Resta poi da chiarire se la Procura, alla luce dei primi elementi, deciderà o meno di disporre l’autopsia sul corpo del 53enne romano.