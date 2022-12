Lancia oggetti dal balcone e colpisce le auto posteggiate: bloccato dalla polizia

Attimi di paura questa mattina a Bagheria dove un uomo, dopo essere uscito in balcone, ha iniziato a lanciare per strada oggetti di ogni tipo e pezzi d'arredamento, mettendo in pericolo i passanti. E' successo in via Cesareo, intorno alle 8, dove il 50enne, un soggetto con problemi psichici ed ex assuntore di sostanze stupefacenti, vive.

Alcune automobili posteggiate lungo la strada sono state danneggiate. Pronto l'intervento della polizia che, una volta circoscritto l'area e messo in sicurezza la zona, ha evitato il peggio. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per regolare la viabilità e gli operatori ecologici per il ripristino e la pulizia della zona.

La polizia, inoltre, si è introdotta all'interno dell'abitazione dell'uomo con l'intenzione di farlo ragionare e farlo desistere dal continuare. Il 50enne da lì a poco ha desistito ed è stato portato con l'ambulanza del 118 al pronto soccorso di Termini Imerese per essere affidato alle cure mediche.