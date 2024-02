"Aiuto, mio padre vuole suicidarsi": poliziotti salvano un uomo, aveva già ingerito 100 pillole

Ancora qualche minuto e le quasi cento pillole che aveva ingoiato sarebbero entrate in circolo nel suo organismo non lasciandogli probabilmente scampo. La polizia ha salvato ieri un uomo che, dopo l’allarme lanciato dalla figlia, è stato trovato vicino al mare, tra l'Acquasanta e l'Arenella. Per lui è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 che lo hanno soccorso e portato in ospedale dov'è entrato in codice rosso. Per salvare l'uomo è stato fondamentale il tempismo con cui la figlia ha contattato il 112 fornendo le poche informazioni fino a quel momento disponibili. "Si è allontanato a bordo di un'auto di colore nero e si è portato con sé tutti i farmaci che assume", ha detto. I poliziotti hanno quindi avviato le ricerche nella zona di via Pietro Bonanno, ai piedi di Monte Pellegrino, dove la donna supponeva che potesse essere andato.

Un altro dettaglio fornito in un secondo momento ha rappresentato una svolta nelle ricerche: la figlia infatti aveva inoltrato una foto inviata dal padre tramite Whatsapp che è servita ai poliziotti per rintracciare l'uomo. E così gli agenti di una pattuglia del commissariato San Lorenzo avrebbero riconosciuto nell'immagine un punto vicino a una scogliera. Al loro arrivo i poliziotti lo hanno trovato lì, dentro l'auto, mentre ingeriva le pillole e sorseggiava un bicchiere d'acqua.

Dopo qualche minuto e i numerosi tentativi fatti per instaurare un dialogo con lui, i poliziotti sono riusciti ad aprire la macchina e a prestargli i primi soccorsi in attesa che arrivasse l'ambulanza. Dopo averlo caricato su una barella i sanitari hanno informato i medici dell’arrivo del paziente che, come accertato dopo un controllo sui numerosi "blister" di farmaci vuoti, aveva ingerito quasi un centinaio di compresse di tre farmaci diversi.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E' "Helpline-Telefono giallo", progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres Marco Saura, l'Associazione famiglie Italiane prevenzione suicidio. Al numero gratuito 800.011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’equipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.