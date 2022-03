VIDEO | Tubi, vecchi materassi e pezzi di mobili: "sporcaccione" filmato mentre getta rifiuti in strada

Succede in via Ammiraglio Gustavo Nicastro, a piedi della salita per Monte Pellegrino e a due passi dalla Fiera. A segnalarlo un residente, stanco di vedere quella via trasformarsi costantemente in una discarica

Non sarebbe la prima volta che viene sorpreso a scaricare l'auto e gettare rifiuti per terra. E a nulla sarebbero i rimproveri dei residenti, stanchi di vedere trasformata la strada in una discarica. Siamo in via Ammiraglio Gustavo Nicastro, ai piedi della salita per Monte Pellegrino. Le immagini inviate da un lettore a PalermoToday mostrano un uomo fermo dietro la sua auto, con il bagagliaio aperto, mentre si sbarazza di scatole, sacchetti pieni di roba e altro ancora, gettando tutto su tubi in gomma, vecchi materassi e pezzi di mobili. "Non è la prima volta. E' stato richiamato - spiega il lettore - ad adottare comportamenti civili, come utilizzare i cassonetti, ma non ne vuole sapere".