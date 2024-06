Si presenta a Villa Sofia con un proiettile nella gamba: "Mi hanno sparato"

E' arrivato in ospedale con un foro di proiettile e il piede insanguinato. Un uomo di 59 anni è stato ricoverato due giorni fa al Trauma center di Villa Sofia dove ieri mattina è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l'estrazione del proiettile ancora conficcato nella carne. Sull'episodio indagano gli agenti di polizia che hanno ascoltato il ferito cercando di chiarire i contorni della vicenda.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, residente nella zona di via Tiro a segno, si è presentato con mezzi propri in ospedale pochi minuti dopo la mezzanotte del 27 con un foro di proiettile nel piede destro. Dopo i primi esami è stata programmata un'operazione nel reparto di Ortopedia per la rimozione dell'ogiva che è stata messa in una busta di plastica e consegnata alle forze dell'ordine.

Il 59enne, alle domande di medici e poliziotti, ha risposto sostenendo che di essere stato colpito da una persona che non conosceva dalle parti di viale Amedeo d'Aosta. A quel punto sarebbe salito in auto, forse accompagnato da qualche familiare o amico, per raggiungere l'ospedale Villa Sofia. Dopo l'intervento, nonostante i medici fossero contrari, l'uomo ha firmato per le dimissioni volontarie e ieri sera è tornato a casa.

Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale, in attesa di nuovi sviluppi, hanno avviato le indagini e acquisito le immagini riprese da numerose telecamere di videosorveglianza installate nella zona dello Sperone che potrebbero confermare o smentire la versione dei fatti riferita dal 59enne. Sono in corso accertamenti sul proiettile estratto dal piede per chiarire di che arma si tratti.