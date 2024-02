/ Piazza Niscemi

Palazzina cinese, defeca tra i cespugli e mostra i genitali ai passanti: denunciato dai vigili

Si tratta di un 73enne con precedenti per atti osceni in luogo pubblico. La segnalazione di un cittadino ha attivato gli agenti della polizia municipale: l'uomo si è giustificato dicendo di avere avuto un mal di pancia così forte da non riuscire a trattenersi