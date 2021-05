Si presenta sotto casa della ex per il compleanno e le distrugge l'auto a colpi di catena

La polizia è intervenuta a seguito della telefonata di una donna che ha segnalato in diretta il danneggiamento della macchina della figlia: "E' stato il suo ex compagno"

Si sarebbe presentato sotto casa della sua ex, nel giorno del suo compleanno, e come "regalo" le avrebbe danneggiato l’auto prendendola a colpi di catena. E’ successo due giorni fa quando la polizia è intervenuta a seguito della telefonata di una donna apparsa subito preoccupata: "Venite, l’ex di mia figlia sta distruggendo le auto".

Gli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno raggiunto e ascoltato la donna per cercare di ricostruire l’accaduto. Erano passate da poco le 12.30 e la donna, come poi ricostruito agli investigatori, si era affacciata al balcone. A un certo punto ha visto passare sotto casa sua una "vecchia" conoscenza. Stando al suo racconto infatti si trattava di un uomo che in passato aveva avuto una relazione, a tratti complicata, con sua figlia.

L’uomo, che secondo il racconto di alcuni residenti era anche armato di coltello, avrebbe danneggiato alcune auto parcheggiate in un’area condominiale e poi si sarebbe allontanato a bordo di uno scooter. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato competente che hanno avviato le indagini e il personale della Scientifica che ha eseguito alcuni rilievi.