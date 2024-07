Paura al pronto soccorso del Policlinico, tira fuori un coltello e minaccia di uccidersi: feriti 2 vigilantes

Ha tirato fuori un coltello da cucina e minacciato urlando ai medici e agli altri pazienti in attesa che si sarebbe tolto la vita se non lo avessero ricoverato. Momenti di paura ieri pomeriggio al pronto soccorso del Policlinico, dove un uomo di 58 anni con problemi psichici ha creato il caos in sala. Due vigilantes, immediatamente intervenuti per calmarlo, sono rimasti feriti lievemente.

Erano circa 18 quando l'uomo, apparentemente tranquillo in sala d'aspetto insieme alla madre, avrebbe iniziato a inveire e ad agitarsi. Da un borsello avrebbe così tirato l'arma con la quale ha minacciato il suicidio sotto gli occhi atterriti di chi aspettava il proprio turno. Così due addetti alla sicurezza si sono avvicinati per tentare di tranquillizzarlo, in attesa che arrivasse la polizia. Nel tentativo di disarmarlo, sono rimasti lievemente feriti a un dito e a una spalla.

All'arrivo degli agenti, l'uomo è stato ammanettato e portato in sala visite per una consulenza psichiatrica. Un tentativo autolesionistico che ha spinto i medici a un ricovero nel reparto di psichiatria dello stesso ospedale. La madre, sentita dai poliziotti e dal personale sanitario, avrebbe riferito che il figlio nei giorni precedenti era molto nervoso, che avrebbe detto ripetutamente di volersi uccidere e che sperava di essere ricoverato per risolvere i suoi problemi.