L'uomo che ha bruciato il suo cane ricoverato in una struttura psichiatrica, ma a Palermo si è scatenata la fobia

Ormai da quattro giorni ha lasciato la strada e si trova in una struttura per pazienti psichiatrici dove, almeno per ora, non potrà costituire un pericolo per nessuno. L'uomo denunciato a piede libero per l'uccisione di Aron, il pitbull legato a un palo di via delle Croci e dato alle fiamme una settimana fa, è stato ricoverato domenica scorsa, poco prima dell'alba, ed è stato sottoposto a un Accertamento sanitario obbligatorio (Aso). Si tratta di una visita medica specialistica al termine della quale sarà fatta una valutazione completa del caso e, con le varie istituzioni e autorità sanitarie coinvolte, verrà stabilito il da farsi. Tra le ipotesi anche quella del Tso, il trattamento sanitario obbligatorio.

Il gatto morto e la psicosi

Per giorni lo slogan "Giustizia per Aron" è rimbalzato sui social, catturando l'attenzione di tutti ma trasformando anche le suggestioni in psicosi. Diverse infatti sono state le segnalazioni dei cittadini che, sapendolo libero, hanno pensato di vedere il 46enne mentre cercava di aggredire altri animali. Domenica, proprio il giorno del ricovero, al 112 arriva la telefonata di una donna. Una pattuglia si precipita in via degli Orti, nella zona di via Marchese di Villabianca, vicino alla sede dell'Inps. Lì c'è anche Ilenia Rimi, consulente per il benessere animale del Comune di Palermo. La residente racconta ai militari di avere visto un uomo, con gli abiti sporchi di sangue, impugnare una mazza proprio accanto al cadavere di un gatto. Punta il dito contro di lui, dice che si tratta proprio di chi ha dato fuoco al pitbull in piazza Croci. E' un attimo e si forma un capannello di curiosi. Mentre gli addetti prelevano la carcassa del gatto, riverso in una pozza di sangue sotto la ruota di una macchina posteggiata, i carabinieri ascoltano la donna che, tuttavia, non ha formalizzato la denuncia in caserma.

La donna ha raccontato anche a PalermoToday, tra le lacrime, di essere "certa di averlo riconosciuto, che aveva un bastone tra le mani. Ho urlato - ha detto - quando l'ho visto accanto al gatto morto, lui è fuggito. Non posso dire con certezza che sia stato lui a uccidere il gatto, perché non ho visto l'istante in cui è morto l'animale e neppure come. Posso dire però che accanto al cadavere di questo gatto c'era quest'uomo con una mazza". In via degli Orti la donna è conosciuta, è una residente. Ma altri sollevano qualche dubbio: "Temo si tratti di una psicosi, stiamo cauti". Sempre domenica, alcuni animalisti raccontano che lo stesso uomo sarebbe stato visto in zona viale del Fante, anche in questo caso accanto al cadavere di un gatto. Dalla finestra qualcuno lo avrebbe riconosciuto, ma anche stavolta la denuncia arriva solo sui social e non formalmente ai carabinieri. Racconti che però vengono smentiti dal giorno e dall'orario di ricovero dell'uomo che, all'ora degli avvistamenti, si trovava già nella struttura sanitaria.

Il linciaggio, la giustizia "fai da te" e i precedenti

La storia di Aron ha fatto il giro dell'Italia suscitando un'indignazione che è stata alimentata anche dal fatto che l'uomo, come previsto per legge, è stato denunciato a piede libero per maltrattamenti e uccisione di animale ma non arrestato. In pochi giorni quindi si è scatenata una caccia all'uomo, tanto che giovedì scorso (l'11 gennaio) il 46enne aveva rischiato il linciaggio nella zona di via Libertà dopo un acceso scontro con un gruppo di animalisti - a una di queste aveva sputato in faccia - iniziato al Giardino Inglese. Fondamentale l'intervento dei carabinieri che hanno disperso la folla e portato via l'uomo, che successivamente è stato rilasciato. Nelle ore successive era anche circolata voce che alcune persone incappucciate l'avessero pestato per vendicare l'animale, ma la notizia non è stata confermata dalle forze dell'ordine.

Già in passato l'uomo era stato sottoposto a visite psichiatriche e quattro giorni prima dell'uccisione del pitbull era stato denunciato per porto abusivo d'arma in relazione a un caso che aveva riguardato un altro animale. Alcune sere prima, infatti, il 46enne era stato bloccato dalle guardie giurate dell’ospedale Civico dov’era stato visto da qualcuno mentre "disturbava" la mascotte del pronto soccorso, un pacifico meticcio che fa la veglia ai pazienti e ai loro familiari fuori dall’ospedale. L’impressione, ha raccontato un testimone, era che l’uomo volesse fare male al cane e per questo era stato allontanato e sono stati contattati i carabinieri. In pochi minuti è intervenuta una pattuglia del Nucleo radiomobile che lo ha rintracciato lungo i viali del nosocomio e lo ha denunciato per la detenzione abusiva di alcuni coltelli che sono stati sequestrati.

L'esposto in Procura

Prima che l'uomo desse fuoco al cane, alcuni residenti avrebbero segnalato al 112 che l'animale, la mattina stessa dell'uccisione, era rimasto per ore sotto la pioggia legato a un palo. Questa circostanza è stata riferita da gente della zona ed è diventato anche uno dei punti indicati nell'esposto presentato in Procura dall'animalista Enrico Rizzi che "nella qualità di influencer per i diritti degli animali" ha chiesto che venga accertato se effettivamente siano arrivate le telefonate al numero unico d'emergenza e se le forze dell'ordine abbiano ignorato le condizioni in cui era detenuto il cane.

La rabbia degli animalisti, dispiegamento di forze dell'ordine

Intanto ieri sera Enrico Rizzi ha dato appuntamento sui social ai suoi seguaci per ritrovarsi nel luogo esatto dove è stato bruciato Aron, "per fare il punto della situazione e darvi aggiornamenti". Sul posto sono arrivate anche alcune volanti e la Digos, in allerta dopo i risvolti della manifestazione di sabato scorso in piazza Croci dove un consigliere dell'ottava circoscrizione, Nicola Glorioso, è stato aggredito verbalmente da alcuni dei partecipanti al sit in. Dopo aver invitato il promotore della manifestazione a non incitare all'odio e a moderare la rabbia con cui, davanti a centinaia di persone, augurava all'uomo che ha dato fuoco ad Aron di "fare la stessa fine" del cane, cioè di morire arso vivo, per lui sono arrivate ingiurie, offese e minacce.

Momenti di tensione e insulti si sono registrati anche il giorno dopo che la notizia è divenuta di dominio pubblico. Il 46enne, denunciato a piede libero, si aggirava nella zona del Giardino Inglese quando alcuni animalisti e cittadini lo hanno inseguito insultandolo e chiedendogli spiegazioni sull'atroce gesto. "Vigliacco, ringrazia che sei in Italia e sei libero. Brucia me se hai il coraggio" gli ha urlato contro Rizzi arrivato direttamente da Roma, mentre i carabinieri salvavano l'uomo dal linciaggio. "I residenti sono preoccupati perché questo signore è libero come se non avesse fatto nulla. Chi ha il coraggio di legare un cane a un palo e bruciarlo vivo è un criminale" aveva detto a PalermoToday l'animalista. Il cane era in condizioni gravissime, morirà giusto sabato notte, poche ore prima dell'inizio della manifestazione.

Il casolare di Villa Deliella murato, gli attacchi al sindaco

Dopo l'orrore di piazza Croci i proprietari del casolare di Villa Deliella, dove l'uomo viveva, hanno deciso di intervenire murando l'accesso. In Procura, intanto, si pensa alla costituzione di un pool di magistrati che si occuperà dei reati di maltrattamento e uccisione di animali (creato dal procuratore Maurizio de Lucia e che sarà operativo dall'estate). Anche il sindaco Roberto Lagalla, stigmatizzando ogni forma di maltrattamento verso gli animali, ha subito preso posizione dichiarando che "non possiamo che condannare l'azione folle dell'uomo che gli ha dato fuoco". Una presa di posizione che, però, non è andata giù ad alcuni animalisti che - anche in piazza - lo hanno criticato, accusandolo di non avere a cuore il benessere degli animali portando avanti solo "iniziative retoriche" come la costituzione di parte civile del Comune .

Il primo cittadino non ci ha pensato due volte e ha rispedito al mittente le accuse, annunciando anche di riservarsi la possibilità di querelarlo. "Dispiace constatare - ha detto Lagalla - che qualcuno abbia pensato di rispondere con violenza verbale e, talvolta, muovendo accuse prive di fondamento, in particolare sulle iniziative che si sarebbero dovute adottare nei confronti del soggetto che ha commesso questa vile azione, come se fossero il sindaco o l'amministrazione a poterle assumere in autonomia. Il Comune ha fatto tutto quello che era in suo potere fare e per queste ragioni, mi riservo di adire le vie legali nei confronti di chi ha rivolto offese verso il Comune e di chi, pensando di mendicare un po' di visibilità da questa penosa vicenda ha ritenuto, con gratuite affermazioni, di incolparmi di incuria e disattenzione verso i cittadini".