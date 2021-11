Villaggio Santa Rosalia, cade mentre passeggia e muore

Tragedia al Villaggio Santa Rosalia. Un uomo di 79 anni, Salvatore Zancla, è morto nel tardo pomeriggio di ieri mentre passeggiava in via Gustavo Roccella. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Da capire se la vittima sia stata colpita da un malore o se il decesso possa essere stato provocato dal marciapiede dissestato.

Secondo una prima ricostruzione l’anziano stava camminando quando, una volta arrivato all’altezza della scuola Montegrappa, sarebbe caduto a terra battendo con violenza la testa. Alcuni passanti, vedendo la scena, hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento di un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Porta Nuova che hanno ascoltato il racconto di alcuni potenziali testimoni per ricostruire la vicenda.

Resta da chiarire cosa abbia causato il decesso del 79enne. Si è sentito male ed è caduto o c’entra altro? Come per esempio una buca che gli potrebbe aver fatto perdere l’equilibrio. In un primo momento infatti era girata voce che l’uomo fosse caduto per via di un avvallamento del marciapiedi. "Stava camminando quando è inciampato ed è caduto. Il marciapiede - spiega il consigliere della quarta circoscrizione, Mirko Dentici - è ammalorato da tempo e manca anche un’efficiente illuminazione. Tutte cose che denuncio da anni".

Sull’episodio, in attesa di ricostruire l’accaduto, è intervenuto il sindaco Leoluca Orlando: "In questo momento di dolore e preghiera esprimo la mia più grande solidarietà alla signora, nostra concittadina, che nelle scorse ore ha perso il marito in via Gustavo Roccella. In attesa che le indagini

chiariscano la dinamica di quanto accaduto, rivolgo le mie più sentite condoglianze".