Gratteri, si arrampica per fare qualche foto e cade in un dirupo

Aveva scelto un rudere come soggetto per scattare qualche foto e per questo aveva dovuto attraversare una zona impervia. Mentre cercava di posizionarsi nel punto migliore, però, avrebbe perso l'equilibrio ed è caduto in un dirupo. I vigili del fuoco del nucleo Speleo alpino fluviale hanno soccorso ieri a Gratteri un uomo di 48 anni che era rimasto bloccato in un burrone. L'uomo, che a causa della caduta ha riportato qualche lieve ferita, è stato caricato a bordo di un'ambulanza del 118 ed è stato portato all'ospedale di Cefalù per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri.