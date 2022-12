"Ha rubato in una casa nonostante il divieto di uscire la notte": 49enne finisce ai domiciliari

Per lui, indagato per quattro episodi di furto tra marzo e giugno scorsi in altrettanti negozi a Termini Imerese, era stato disposto l’obbligo di dimora con il divieto di uscire da casa in determinati orari. Nonostante ciò, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe messo a segno un altro colpo in appartamento, convincendo così il gip ad aggravare la misura cautelare. La polizia ha eseguito un’ordinanza con cui il tribunale di Termini ha disposto i domiciliari per un uomo di 49 anni.

Quest'ultima fase delle indagini è scattata dopo un furto risalente al 24 scorso. Con il supporto fornito dal personale della Scientifica, gli investigatori avrebbero collegato anche questo episodio all'indagato. "Dopo aver danneggiato l’infisso di una finestra - si legge in una nota - si sarebbe introdotto all’interno di un’abitazione portando via diversi oggetti". Durante la perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno trovato parte del bottino trafugato dall’appartamento.

Grazie ai quattro furti per i quali è stato diposto per lui l’obbligo di dimora, l’uomo sarebbe riuscito a rubare generi alimentari, macchinari e circa 4 mila euro in contanti. In tutti e quattro i casi l’indagato avrebbe agito con lo stesso modus operandi, ricostruito anche tramite l’analisi delle immagini riprese da diverse telecamere di sorveglianza. Tramite i video, infatti, gli investigatori sono riusciti a risalire con "assoluta certezza l’auto utilizzata per commettere le azioni delittuose".