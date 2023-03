Si arrampica sulla statua della Cattedrale e prova a staccare un dito: interviene la polizia

Si è arrampicato sulla statua di Sant'Agatone lungo la balaustra di marmo che recinta la Cattedrale. Quando un passante gli ha detto che lì non poteva stare e che sarebbe dovuto scendere, l'uomo si è prima avvinghiato alla scultura di Carlo D'Aprile che raffigura il papa provando a staccargli una delle dita e poi gli ha sputato in faccia. Quando è intervenuta la polizia, l'uomo di nazionalità straniera, si è rifiutato di fornire le sue generalità e per questo è stato denunciato.

E' successo ieri sera al Cassaro. "L'uomo - racconta a PalermoToday una donna che ha assistito alla scena - non ne voleva sapere di scendere. Un ragazzo, che passeggiava lungo corso Vittorio Emanuele col monopattino, ha tentato di convincerlo che lì non poteva stare. Ma contrariato dall'invito, ha dato in escandescenza e gli ha sputato in faccia".

E' a quel punto che si sono registrati alcuni momenti di tensione. "L'uomo è immediatamente sceso - racconta ancora la passante - in cerca di litigio. Ha provato a tirargli addosso il monopattino per colpirlo". Immediato l'intervento della municipale in servizio al Cassaro che ha allertato la polizia: gli agenti, giunti in corso Vittorio Emanuele, hanno trovato l'uomo lungo la strada. Chiesti i documenti per procedere all'identificazione di rito, l'uomo si è rifiutato. E' stato così denunciato per non aver fornito le sue generalità.