Violenza in via Ruggero Settimo, bengalese picchiato da un gruppo di ragazzi

Picchiato in pieno centro da un gruppo di ragazzi. Un bengalese di 39 anni è stato aggredito intorno alle 14 di oggi tra via Ruggero Settimo e via Magliocco. Gli agenti delle volanti di polizia sono intervenuti insieme a un’ambulanza del 118 per soccorrere l’uomo poi portato per accertamenti all’ospedale Civico dov’è entrato in codice giallo.

A contattare le forze dell’ordine sono stati alcuni cittadini e commercianti che avrebbero assistito alla scena. Non si conosce il motivo per cui i ragazzi si sarebbe scagliati contro il cittadino del Bangladesh né se la vittima li conoscesse. Gli investigatori hanno acquisito le immagini e identificato alcuni testimoni che potrebbero fornire qualche dettaglio utile per le indagini.