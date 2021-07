Università, l'Udu organizza corsi di preparazione gratuiti per l'accesso ai test

Corsi gratuiti per la preparazione ai test d'ingresso. L'iniziativa è dell'Udu, unione degli universitari, ed è stata ideata per venire incontro agli studenti che hanno intenzione di iscriversi all'Università. In vista dei test che si terranno a Unipa nei prossimi mesi per l'accesso ai corsi di laurea, sia a numero chiuso che nazionale, il sindacato studentesco Udu Palermo sta organizzando dei corsi sia in presenza che in via telematica, per supportare le future matricole nello studio per superare gli esami di ammissione per tutte le facoltà.

“Anche quest'anno ci siamo messi a disposizione dei futuri studenti e studentesse dell'ateneo palermitano – dichiara Matteo Norcia, Coordinatore di Ateneo dell’Udu Palermo – per indirizzarli nello studio dei testi necessari al fine di ottenere la preparazione adeguata per questo primo momento che segnerà l'avvio del loro percorso accademico. A tenere questi corsi saranno i ragazzi e le ragazze dell'Udu, che si sono resi disponibili nel periodo estivo a collaborare per la preparazione migliore degli studenti e anche per tutte le pratiche universitarie, partendo dall’immatricolazione, alla domanda per la borsa di studio, al posto letto e la mensa”.

I corsi di preparazione inizieranno il 13 luglio e finiranno il 30 agosto. Per partecipare basta iscriversi al form google: https://forms.gle/a8np7PEaAP1ujQDh9