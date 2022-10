Università, il titolo di "benemerito" alla memoria di Giuseppe Quatriglio

Lunedì 24 ottobre, alle 17, nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61) il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, conferirà l’onorificenza di Benemerito dell’Ateneo alla memoria di Giuseppe Quatriglio per “l'attività da lui svolta nel corso dei decenni in favore della valorizzazione del patrimonio culturale siciliano e in favore dello Steri”.

“Questo prestigioso riconoscimento è anche un bellissimo gesto di riconoscenza nei confronti di un uomo nella cui vita è stato centrale il valore della testimonianza e della memoria – dichiara Costanza Quatriglio -. Esemplare la lunga battaglia condotta insieme all’amico Sciascia per salvaguardare i disegni dei condannati sulle pareti delle carceri dell’Inquisizione scoperti proprio da mio padre nel 1964 in quella che oggi è la sede del Rettorato. Grazie dunque all’Università di Palermo; penso che questo possa contribuire a far riscoprire una figura poliedrica che, intessendo rapporti profondi con i grandi intellettuali del suo tempo, ha contribuito alla conoscenza della produzione artistica, storica e culturale della sua terra”.