Università, test per accesso a Medicina: all'Ersu Palermo un corso di preparazione

Il consiglio di amministrazione dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Palermo ha deliberato l'attivazione di un corso di preparazione al superamento dei test di ingresso ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale dell'area medico-sanitaria per il prossimo anno accademico 2024/2025. Il corso organizzato da Ersu Palermo rientra nell’alveo del decreto ministeriale 1107/2022 con cui il ministero dell'Università disciplina i requisiti e le modalita? di ammissione e di svolgimento per la partecipazione alla prova “TOLC – Test Online CISIA”, prevedendo che: le sessioni di svolgimento dei Tolc, due per ogni anno solare, sono definite per ciascun anno accademico con decreto della competente direzione generale del ministero; le sessioni di svolgimento dei test saranno nei mesi di febbraio e aprile 2024.

Il corso si svolgerà nelle città della Sicilia occidentale (Palermo, Caltanissetta, Trapani e Agrigento) e si potrà anche prevedere lo svolgimento di una parte delle attività in modalità remota, attraverso piattaforma online sincrona e/o asincrona. Su richiesta, da effettuare al momento dell’iscrizione, sarà anche possibile seguire il corso integralmente in modalità remota sincrona.

La quota di partecipazione è di 600 euro da versare all’atto dell’iscrizione. Il corso si svolgerà tra il mese di novembre 2023 e il mese di febbraio 2024, nei giorni di lunedì, giovedì, venerdì dalle 15 alle 19, e sabato dalle ore 9 alle 13.

Come partecipare

La procedura di iscrizione è reperibile sul portale dei servizi online dell’Ersu di Palermo a questo link. La scadenza per la compilazione online della richiesta e per la regolarizzazione della stessa è fissata per le ore 14 del giorno 26 ottobre 2023. Le candidature saranno selezionate secondo l’ordine cronologico di presentazione e le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili per ciascuna sede.

La dichiarazione del presidente dell'Ersu

“Il C.di A. – dichiara il presidente dell'Ersu, Michele D'Amico – accogliendo l’indicazione del governo regionale guidato da Renato Schifani e, segnatamente, dell’assessore regionale dell'Istruzione, Mimmo Turano - ha attivato i corsi di preparazione al superamento di test universitari d’ingresso ai corsi di laurea ad accesso programmato, con l’obiettivo di fornire un appropriato sostegno didattico-metodologico agli studenti che si avviano a intraprendere i percorsi universitari dell’area medico-sanitaria (n.d.r.:Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Professioni sanitarie, etc.) per l’anno accademico 2024/2025. Con questa azione – conclude il presidente Michele D'Amico - l'Ersu vuole dare un contributo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’eguaglianza nell’accesso e nella frequenza dei corsi e per consentire ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu? alti degli studi.”

“L'ERSU, inoltre, per agevolare ulteriormente gli studenti meno abbienti - sottolinea il direttore dell'ERSU, Ernesto Bruno - metterà a disposizione dei primi 30 candidati iscritti con un ISEEU non superiore 22.500 l'utilizzo gratuito di ulteriore materiale didattico contenente nozioni teoriche ed esercizi commentati per la preparazione ai test di ammissione e simulazioni d'esame.”

La didattica

Il percorso formativo comprenderà le seguenti materie: Chimica, Biologia, Matematica e Fisica, Ragionamento logico (matematico e verbale), Cultura generale. Sono previsti incontri di approfondimento volti a fornire indicazioni su: metodologia per facilitare e orientare gli studenti; metodologia per risoluzione test; approfondimenti di natura disciplinare. Inoltre, verranno svolte simulazioni delle prove di accesso attraverso la somministrazione di test opportunamente selezionati dai docenti del corso e seminari di approfondimento. Il Corso prevede 192 ore di lezioni frontali, 8 ore di attività seminariali e approfondimento, 100 ore di simulazioni test (in presenza e online).

L'avviso per i docenti e i tutor

Contestualmente, l'Ente ha avviato un'apposita procedura comparativa per le professionalita? necessarie per la realizzazione del Corso che risultano essere quelle di “Coordinatore didattico-scientifico”, di “Docenti”, di “Tutor” e di “Componente della Segreteria organizzativa”. Leggi qui l'avviso ( https://ersupalermo.traspare.com/show_albo/68009?page=1 )