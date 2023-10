Università, successo per i tesori dell'anatomia umana: più di 500 i visitatori

Nell’ambito della giornata Mondiale dell’anatomia, circa 500 visitatori nei due giorni del weekend appena terminato hanno visitato l’Istituto di Anatomia umana a Palermo per conoscerne la storia e visionare gli strumenti didattici del passato della disciplina cardine degli studi medici. Da tre anni l'organizzazione viene condivisa con la Fondazione "Le Vie dei tesori" e l'istituto di Anatomia.

L'Anatomia a Palermo vanta un'antica tradizione avendo come pioniere Giovanni Filippo Ingrassia (Regalbuto, 1510 – Palermo, 6 novembre 1580) noto ai più per l'ospedale dedicatogli in corso Calatafimi, in direzione Monreale; Ingrassia studiò medicina a Padova ai tempi di Vesalio e, da Protomedico di Sicilia, aveva combattuto con efficacia un'epidemia di peste che sconvolse il capoluogo siciliano 49 anni prima di quella per cui viene ricordato il miracolo di Santa Rosalia.

Alla morte di Ingrassia, i suoi allievi crearono l'Accademia di Anatomia che poi divenne l'Accademia delle Scienze Mediche, tutt'oggi esistente e che rappresentò il nucleo fondatore della Facoltà medica quando l'Ateneo di Palermo venne istituito nel 1806. Da allora, i direttori degli Istituti anatomici hanno raccolto il materiale didattico, oggi parte integrante della Collezione anatomica, visitabile tutto l'anno (su richiesta) anche per gruppi di scolaresche, e che contempla cinquecentine (i libri stampati nel XVI° secolo) e manufatti in cera raffiguranti parti anatomiche.

La celebrazione si è aperta con una lettura magistrale del presidente della Società Italiana di Anatomia e Istologia, Lucio Cocco, su Anna Morandi Manzolini, la prima donna a diventare professoressa di Anatomia in Italia, nel '700, a Bologna che non era solo una dissettrice di cadaveri ma anche un'abilissima ceroplasta (le sue opere sono esposte nell'Istituto anatomico felsineo).

La collezione anatomica è stata, invece, il fulcro della visita attraverso un percorso che prevede una videoregistrazione per presentare la storia della disciplina, quindi la visione di modellini e manichini raffiguranti le varie parti che costituiscono il corpo umano, con guide d’eccezione: i giovani ricercatori dell'istituto anatomico, oggi circa una trentina, e gli studenti di tutte le associazioni studentesche di Medicina.

“Gli sguardi ammaliati dei visitatori e quelli compiaciuti delle nostre guide sono la soddisfazione più bella per questa esposizione che ha richiesto diverse settimane di preparazione e un certosino coordinamento. Un ringraziamento va alla professoressa Celeste Caruso Bavisotto che ha coordinato l'organizzazione dell'evento”, dichiara Francesco Cappello, docente di Anatomia e Istologia e Prorettore alla Vita studentesca.

“È un'importante attività di terza missione dell'Ateneo – continua Francesco Cappello - e avere vicini il magnifico rettore Massimo Midiri, il presidente della Scuola di Medicina Marcello Ciaccio e il direttore del nostro Dipartimento, Giuseppe Ferraro, ci dà incoraggiamento ed entusiasmo a proseguire con questa iniziativa che non si è mai interrotta, da cinque anni a questa parte, neanche durante il COVID, avendo potuto ospitare - in sicurezza e con tutti i dispositivi di protezione del caso - decine di persone anche in quella condizione”.