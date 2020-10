Università, iniziata la distribuzione di tremila tablet alle matricole in fascia di reddito 0

E' iniziata la distribuzione di tremila tablet con scheda sim da 20 giga al mese che l’Università degli Studi di Palermo dà in dotazione per l’anno accademico 2020/2021 agli iscritti al primo anno dei corsi di studio triennali e magistrali a ciclo unico collocati nella fascia Isee 0 e che sono stati simbolicamente consegnati ai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.

"Interventi come questo, per cui sono stati investiti 600mila euro da fondi ministeriali, sono fondamentali per il sostegno allo studio e per consentire agli studenti che per ragioni di sicurezza non possono fruire della didattica in presenza di sentirsi vicini e connessi all’Università seppure con la distanza imposta dall'attuale situazione – commenta il Rettore, professor Fabrizio Micari –. Abbiamo realizzato altre importanti azioni per sostenere gli studenti e le loro famiglie, a partire dal regolamento tasse che prevede l'inserimento in no tax area del 70% degli studenti. La soglia della no tax area, pari a 25mila euro, è infatti la più alta in Italia. La volontà di mettere in atto interventi concreti a favore del diritto allo studio ha l'obiettivo di porre al centro di tutto la necessità e l'importanza della formazione universitaria dei nostri giovani, decisiva, a maggiore ragione in un periodo come questo, per potere ripartire, per valorizzare le potenzialità della nostra terra puntando su preparazione, conoscenza e competenza".

Le modalità di consegna dei tablet sono comunicate agli studenti beneficiari con una e-mail all'indirizzo di posta elettronica (sia personale che istituzionale) con in allegato il contratto di comodato d'uso da sottoscrivere.