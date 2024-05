Università, delegazione di Shanghai in visita a Palermo

L’università degli Studi di Palermo ha ospitato una delegazione della Shanghai University of International Business and Economics (Suibe), guidata dal vice rettore prof. Yonglin XU. All'incontro hanno partecipato il professor Salvatore Casabona, delegato all'internazionalizzazione per le attività di sviluppo e cooperazione internazionale con i paesi dell'Asia e coordinatore della laurea magistrale in International Relations, il professore Stefano De Cantis, coordinatore della laurea magistrale in Tourism Systems and Hospitality Management, e il professore Enzo Scannella, coordinatore della laurea magistrale in Business Economic Sciences. "In occasione della visita - dicono dall'ateneo palermitano - sono state poste le basi per l'avvio di accordi di mobilità strutturata tra UniPa e Suibe".