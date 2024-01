Università, a Palermo 223 ricercatori "reclutati" nel 2023: al via il "Welcome meeting"

Un incontro di formazione/informazione rivolto ai 223 giovani ricercatori a tempo determinato assunti durante il 2023. Appuntamento domani, a partire dalle 10, nella Sala Magna del complesso monumentale dello Steri, sede del Rettorato dell'Università di Palermo, con il 'Welcome meeting' dei ricercatori. L'incontro si inserisce tra le iniziative del processo Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) che ha l’obiettivo di implementare, con azioni concrete, la Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per il loro reclutamento. "La Carta europea dei ricercatori, istituita dalla Commissione europea nel 2005, è un insieme di principi generali che definiscono il ruolo, le responsabilità, i diritti e i doveri dei ricercatori e delle persone che assumono e/o finanziano i ricercatori", spiega Clelia Dispenza, delegata del rettore alle attività riguardanti l’implementazione della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori.

"Nell’ambito del nuovo piano di azioni HRS4R 2023-2025 - prosegue - stiamo elaborando un progetto pluriennale di formazione continua e trasversale di tutti i ricercatori, che prevede iniziative specificatamente destinate ai ricercatori in formazione (dottorandi, assegnisti, ricercatori) e ai ricercatori 'senior' (professori associati e ordinari). Questa iniziativa rappresenta l’inizio di questo nuovo percorso".

"Nel 2023 a UniPa sono stati reclutati ben 223 ricercatori a tempo determinato - sottolinea Simona Viola, dirigente dell’Area organizzazione e sviluppo delle risorse umane -. Questo risultato è stato possibile grazie ai finanziamenti dei progetti Pnrr che hanno consentito l’assunzione di 140 ricercatori. Tra loro 89 sono ricercatrici e 17 sono stranieri provenienti da Paesi extraeuropei. Il 'Welcome Meeting' rappresenta un importante e significativo momento di condivisione e approfondimento per i giovani ricercatori 'neoassunti' che iniziano la loro carriera all’interno della comunità accademica palermitana".