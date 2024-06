Università, professoressa palermitana protagonista a Chicago

La professoressa Antonina Pirrotta, direttrice della scuola di Dottorato dell’Università degli Studi di Palermo, ha partecipato nel ruolo di “panelist” all’incontro “Women in EMI - Engineering Mechanics Institute”. L’iniziativa si è svolta a Chicago (negli Stati Uniti) in occasione della Engineering Mechanics Institute Conference and Probabilistic Mechanics & Reliability Conference (Emi/Pmc 2024).

"Durante il panel - spiegano dagli uffici dell'università palermitana - composto da donne leader di successo nella comunità Emi, le partecipanti hanno condiviso il proprio percorso professionale e offerto consigli alle future donne ingegnere, sottolineando l'importanza del corpo docente e del tutoraggio tra pari".