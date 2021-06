Unipa, conferita al professor Di Paola la "Masanobu Shinozuka Medal" dell'Asce

"La prestigiosa medaglia - spiegano dall'ateneo palermitano - è stata assegnata per gli importanti e numerosi contributi scientifici del docente nell’ambito della dinamica aleatoria"

E' stata conferita al professore Mario Di Paola, ordinario di Scienza delle Costruzioni ed emerito dell’Università degli Studi di Palermo, la “Masanobu Shinozuka Medal” dell’American Society of Civil Engineers (ASCE). "La prestigiosa medaglia - spiegano dall'ateneo palermitano - è stata assegnata per gli importanti e numerosi contributi scientifici del professore Di Paola nell’ambito della dinamica aleatoria, con enfasi su metodi analitici, considerazioni emergenti e applicazioni nell’Ingegneria Civile, e di altri diversi temi con superba leadership pedagogica e dedizione, durante la “Engineering Mechanics Institute Conference and Probabilistic Mechanics & Reliability Conference”, che si è tenuta online dal 25 al 28 maggio 2021. Al professor Di Paola vanno le più vive congratulazioni della comunità universitaria UniPa".