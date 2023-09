Università, professoressa del dipartimento di Ingegneria premiata in Islanda

La professoressa Donatella Termini, ordinaria del dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo e membro dello spin-off accademico Safety Environmental Engineering srl, ha ricevuto il “Double Gold Inventor Award 2023”, premio internazionale per la ricerca e l’innovazione.

Il riconoscimento è stato conferito in occasione dell’evento "Women 4 Solutions & Sustainability" che si è tenuto in Islanda. Questa la motivazione: "Per l’assiduo e tenace contributo alla ricerca e all’innovazione, oltre che per la progettazione di una piattaforma di controllo dei guasti basata sull’Intelligenza Artificiale, attualmente applicata per l’ottimizzazione della performance dei pannelli fotovoltaici".