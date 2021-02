Università, successo per la Welcome Week online: 36 mila contatti da oltre 90 scuole

La Welcome Week, settimana dell'orientamento universitario dedicata agli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado, quest'anno si è svolta interamente online. I numeri però hanno dato un buon riscontro con un totale di 36 mila contatti da oltre 90 scuole da tutto il territorio siciliano.

"L’ottimo risultato di questa settimana di iniziative organizzata dal nostro ateneo sottolinea come il settore dell’orientamento universitario abbia saputo reinventarsi grazie all’utilizzo degli strumenti digitali – commenta il rettore Fabrizio Micari –. La Welcome Week 2021 è stata un’esperienza entusiasmante per i docenti, i tutor, gli studenti ed il personale coinvolto, testimoniando come la tecnologia e gli strumenti online consentano a tante future matricole di avvicinarsi al mondo universitario ed alla ricca offerta formativa del nostro ateneo. Pur auspicando che al più presto possano tornare le iniziative in presenza, abbiamo positivamente constatato come anche con queste modalità innovative è stata possibile una interazione ricca e costruttiva in cui gli studenti si sono trovati a proprio agio ed hanno mostrato grande voglia di usufruire dei tanti servizi dell'ateneo e di approfondire la comprensione dei contenuti dei corsi di studio offerti da Unipa".

La settimana, organizzata con il supporto del Cot (Centro orientamento e tutorato di ateneo) si è articolata in alcuni momenti fondamentali: sessioni live mattutine in cui tutti dipartimenti e la Scuola di medicina e chirurgia hanno presentato i corsi di studio dell'offerta formativa dell’anno accademico 2021/2022 per supportare lo studente nella scelta del corso di studio e del percorso formativo-professionale più adatto alle proprie esigenze; sessioni pomeridiane di incontri con la scuola e dei dipartimenti, che hanno consentito agli studenti ospiti di confrontarsi in maniera diretta con docenti, studenti, tutor e professionisti del mondo del lavoro e per ricevere informazioni sui piani di studio e sugli sbocchi occupazionali di ciascun corso di laurea e corso di laurea magistrale a ciclo unico; servizi di orientamento e consulenza offerti dal Cot: dal servizio dedicato al supporto alla scelta del corso al colloquio di orientamento informativo, dal workshop sui test di accesso allo spazio di riflessione psicologica.