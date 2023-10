Unipa, team del dipartimento di Scienze politiche al Jesus College di Cambridge

Una rappresentanza di professori, ricercatori e dottorandi del dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali (Dems) dell'Università degli Studi di Palermo, coordinati dal professor Antonello Miranda, ha partecipato al Plenary Workshop "Business and integrity: the experience of Italy in addressing the dark side of business", nell'ambito del 40° Symposium on Economic Crimes, al Jesus College di Cambridge.

Il Symposium on Economic Crimes, che ogni anno richiama circa 1.500 professionisti, magistrati, autorità governative, esperti e professori universitari, è la più longeva e partecipata conferenza internazionale sulla lotta alla criminalità economica in tutte le sue declinazioni e forme.

In occasione della conferenza, le istituzioni organizzatrici, congiuntamente al master e ai fellows del Jesus College dell'Università di Cambridge, hanno conferito al prof. Antonello Miranda il "Certificate of appreciation" per avere contribuito negli anni al successo dell'iniziativa.

"Da oltre 20 anni, prima la Facoltà di Scienze Politiche e oggi il Dems, è parte del comitato scientifico del Symposium on Economic Crimes - commenta il professor Miranda. Il workshop "Fighting the economic crime Italian Style" è uno degli appuntamenti fissi e di maggiore successo dell’intero Symposium, nonché una formidabile "palestra" per i giovani ricercatori in cui potere esporre i risultati dei propri studi, apprezzati anche per l’approccio interdisciplinare ed innovativo. I professori Rider e Froomkin, convenors del simposio, hanno ringraziato il direttore del Dems, Costantino Visconti, per la preziosa e costante collaborazione e per la qualificata partecipazione accademica".