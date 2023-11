Università, delegazione palermitana in "missione" in Cina: "Così consolidiamo le relazioni tra gli atenei"

Una delegazione dell'Università degli Studi di Palermo, guidata dal prorettore alla didattica e all'internazionalizzazione, Fabio Mazzola, si trova in Cina al fine di consolidare le relazioni interuniversitarie tra UniPa e gli Atenei partner. La missione è iniziata con una visita all'Università Tongji di Shanghai, con cui l'Università di Palermo collabora nel campo dell'ingegneria ambientale dal 2019. La partnership, avviata con un Memorandum of Understanding, è stata di recente rafforzata con la creazione di un doppio titolo, con l'obiettivo di estendere scambi studenteschi e ricerche congiunte ad altri ambiti e discipline accademiche.

La missione di UniPa in Cina è proseguita con la visita alla Southwestern University di Chengdu. Durante l'incontro sono state affrontate le possibilità di collaborazione nell'ambito dei corsi di economia, finanza, statistica, data science e intelligenza artificiale.

La delegazione si è recata a Luzhou per la sigla di un Memorandum of Understanding (MOU) con la Southwest Medical University.

“Questo accordo - commenta il prof. Fabio Mazzola - rappresenta un passo fondamentale verso l'attivazione di un doppio titolo con il corso di Nursing di UniPa, in cui gli studenti avranno l'opportunità di ricevere un'istruzione di alto livello nel campo infermieristico, arricchita da una prospettiva globale che amplierà le loro competenze e le loro prospettive di carriera”.

La missione si è conclusa con la presenza al China Education Expo (CEE) a Pechino e la partecipazione all'Italian Days on Higher Education (IDOHE) a Tianjin per promuovere la cooperazione accademica tra Italia e Cina.