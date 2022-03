VIDEO | Dal nuovo ospedale alle opportunità di studio gratis per i profughi ucraini: ecco l'università di Massimo Midiri

Il rettore presenta risultati e obiettivi dei suoi primi 100 giorni di mandato. Dai finanziamenti per ricerca, didattica ed edilizia alle idee in materia di sanità e accoglienza. "Abbiamo pensato a un nuovo nosocomio in un'area non lontano da viale delle Scienze. Il Policlinico sarà destinato ai lungodegenti, ai malati cronici e ai parenti dei pazienti. Ospiteremo chi fugge dalla guerra all'Hotel de France"