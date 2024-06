Università, festa per i nuovi assunti del personale tecnico amministrativo e bibliotecario

Welcome day all'università per i nuovi assunti Tab (personale tecnico amministrativo e bibliotecario) che sono stati accolti al complesso monumentale dello Steri per il primo step dell’onboarding (ovvero il processo successivo all'assunzione e che comporta l'inserimento del nuovo dipendente). Ad accoglierli il direttore generale, Roberto Agnello, e la dirigente area organizzazione e sviluppo delle risorse umane, Simona Viola.

L”incontro è proseguito con la presentazione degli istituti contrattuali e dei servizi per il personale Tab a cura dei responsabili dei settori e delle unità operative d’area. Si è poi tenuto un intermezzo musicale dal titolo “Dolce sentimento romantico” (interpreti Federica Foresta alla voce e Claudia Costanzo al piano). Dopo la sottoscrizione dei contratti, l’iniziativa si è conclusa le comunicazioni relative al benessere organizzativo dei dipendenti.