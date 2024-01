Università, le nomine all'Ersu del governo regionale: a Palermo presidenza a Margherita Rizza

Il governo Schifani, su proposta dell’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, ha nominato i presidenti degli Ersu di Palermo, Catania, Messina ed Enna.

Ad assicurare la continuità amministrativa nei quattro enti per il diritto allo studio, in attesa della ricostituzione dei rispettivi Cda, saranno altrettanti dirigenti e funzionari regionali. A Palermo va Margherita Rizza, a Catania Rossana Signorino, a Messina Andrea Carmelo D’Aliberti e a Enna Filippo Camiolo.

A Palermo, Margherita Rizza prende il posto di MIchele D'Amico. Queste le parole di commiato di D'Amico, affidate a iostudionews.it: "Tutto comincia sempre in un attimo, in un giorno qualunque della vita, quando meno te lo aspetti. Tutto, allo stesso modo, termina in un attimo. Ringrazio il presidente della Regione Siciliana e l’assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale per la fiducia concessa nel corso del mandato che mi è stato affidato. Non finirò mai di ringraziare la mia Amica, l’onorevole Marianna Caronia, la quale ha voluto fortemente che io ricoprissi la carica di presidente dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario, l’ente più prestigioso dell’amministrazione della Regione. Fin troppe ovvie le ragioni che lo rendono tale. ringrazio il magnifico rettore e tutta la comunità accademica, universitaria, e degli Afam per l’accoglienza ricevuta".

"Ringrazio il Cda e il direttore dell’Ersu, il personale dell'ufficio di presidenza e di tutto l’Ersu che, con straordinaria competenza e senso di responsabilità - prosegue - è riuscito a raggiungere con successo tutti gli obiettivi prefissati e a portare a termine con grande entusiasmo e spirito di servizio tutte le attività, risolvendo le problematiche e le sfide che si sono presentate lungo il percorso. Ringrazio il manager di Cot Ristorazione, dottor Emanuele Ribaudo, e tutto il suo staff e il personale, per averci supportati e per essere stati sempre presenti in tutte le iniziative che li hanno visti coinvolti. Ringrazio tutti gli stakeholder dell’Ersu e in particolare gli studenti e le loro famiglie per la fiducia riposta nei confronti di questa Istituzione della Regione Siciliana".

"Il futuro - conclude D'Amico - si costruisce giorno dopo giorno affrontando difficili scelte quotidiane, non tralasciando mai di essere sempre noi stessi in qualunque circostanza. Si, essere noi stessi, la cosa più difficile che ci possa essere. A tutti buon viaggio".