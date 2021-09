Università a lutto: è morto Saro Portera, figura storica per l'ateneo

Lutto per l’Università degli Studi di Palermo. E' morto Rosario Portera, che a lungo ha lavorato negli uffici di viale delle Scienze. "L'Università esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Rosario Portera - si legge in una nota -. Saro, come veniva chiamato dai colleghi che lo ricordano oltre che per competenza e disponibilità anche per la sua affabile bonomia, ha lavorato per circa quarant’anni presso l’Ateneo di Palermo prestando servizio a lungo all’Ufficio del Personale e concludendo la carriera nel 2002 da vicedirigente responsabile dell’Ufficio Concorsi".