E' morto Stefano Martelli, fu professore all'Università di Palermo

E' morto ieri a Bologna Stefano Martelli, sociologo che a lungo aveva insegnato all'Università di Palermo. Aveva 68 anni. Prima di essere trasferito all'Università degli Studi di Bologna, la sua città, Martelli aveva insegnato negli atenei di Napoli e di Palermo. Era approdato alla facoltà di Scienze della Formazione nel 1998 e fino al 2005 era rimasto in Sicilia.

Nel 2001 aveva fondato il Co.Med., centro interdipartimentale dell'Università degli Studi di Palermo per la sperimentazione di comunicazioni mediate dalle nuove tecnologie info-telematiche e per la promozione dell'immagine di Università e territori nel bacino del Mediterraneo, che ha diretto per due mandati triennali fino al suo trasferimento all'Alma Mater. Per due stagioni (2004-2005) sempre a Palermo aveva presieduto il Comitato 14 per le Scienze politiche e sociali, nella ripartizione dei Fondi di ricerca di Ateneo. I funerali si svolgeranno con rito cattolico lunedì 26 ottobre a San Lazzaro di Savena, comune alle porte di Bologna.