Università, è morto il professore Salvatore Di Mino: fu componente del consiglio comunale

E' morto il professor Salvatore Di Mino, docente dell'Ateneo in pensione da qualche anno. L’Università degli Studi di Palermo attraverso una nota ha espresso "il più sentito cordoglio per la scomparsa del docente".

La carriera universitaria di Di Mino

"Di Mino, assistente incaricato nel 1964 e assistente ordinario alla cattedra di Progetti di costruzioni stradali e ferroviarie nel 1965, consegue, nel 1967, la libera docenza in Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti, nella quale è confermato nel 1973 - ricordano i colleghi. Professore straordinario nel 1975, è nominato professore ordinario di Macchine da cantiere e impianti stradali nel 1978. Risultato vincitore del concorso per trasferimento, nel 1982 diviene professore ordinario di Progetti di costruzioni stradali e ferroviarie e, successivamente, per cambio di denominazione, di Tecnica dei lavori stradali, Ferroviari ed Aeroportuali. Per cinque trienni, dal 1982 al 1997, ricopre la carica di direttore dell'Istituto di Costruzioni Stradali. Dal 1982 al 1993, per quattro trienni, ricopre la carica di presidente del consiglio di corso di laurea in Ingegneria civile".

Dal 1999 al 2000 ricopre il ruolo di presidente della Società Italiana Infrastrutture Viarie. Dal 2001 al 2002 è il primo direttore del dipartimento di Ingegneria delle Infrastrutture Viarie. Dalla fine del 1999 al 2008 è per delega del Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, prorettore per gli affari dell'Edilizia dell'Ateneo. Nel 2001 è stato iscritto nell'Albo d'Onore delle Benemerenze Civiche della Provincia Regionale di Palermo. Nel 2007 è stato insignito del titolo di commendatore della Repubblica da parte del presidente della Repubblica. E' stato componente del Consiglio comunale di Palermo, componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro socio nazionale dell'Accademia palermitana di Scienze Lettere e Arte.