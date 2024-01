Università, è morto il professore Paolo Censi: "I corridoi di via Archirafi ora sembreranno più vuoti"

L’Università è a lutto per la morte del professore Paolo Censi, docente di Geochimica del dipartimento di Scienze della Terra e del Mare. E' scomparso ieri pomeriggio all'età di 64 anni. I colleghi lo ricordano con queste parole: "Il professor Censi ha dedicato la sua vita alla ricerca nell’ambito della Geochimica".

L'Ordine regionale dei geologi di Sicilia ha espresso il proprio cordoglio così: "Con lui se ne va una persona che ancora tanto avrebbe potuto dare al mondo della ricerca, ed i corridoi degli istituti di via Archirafi sembreranno più vuoti, non vedendolo più passare accompagnato dal suo inseparabile cagnolone Artù".

"Il suo percorso di studi estremamente efficace - scrive l'ateneo in una nota - lo ha condotto dapprima alla laurea in Scienze Geologiche e poi, a completamento dei suoi interessi, alla laurea in Chimica nel 1990. La sua attività di ricerca inizia nei primi anni ‘80 nel laboratorio di geochimica isotopica dell’istituto di Mineralogia Petrografia e Geochimica, che in quel periodo era considerato uno dei centri più importanti e vitali a livello internazionale nell’ambito delle ricerche applicate alle nascenti metodologie di geochimica isotopica. Nel 1986 riceve il prestigioso premio “Carlo Minguzzi”, dedicato ai giovani e promettenti ricercatori nell’ambito di ricerche in geochimica, dalla Società Italiana di Mineralogia e Petrografia (Simp). Inizia alla fine degli anni ‘80 anche la sua attività didattica nell’ambito della Mineralogia e Petrografia".

Nel 1998 Censi è poi diventato professore associato in geochimica all’Università di Catania, incarico che ha mantenuto fino al 2006 quando si è trasferito definitivamente a Palermo. L'attività di ricerca del professore Censi negli ultimi quarant’anni ha spaziato in numerosi ambiti della geochimica, dagli studi iniziali sugli elementi in traccia nei suoli, nei sedimenti e nelle rocce per poi affinarsi agli studi sulla geochimica delle terre rare. Altro importante ambito di ricerca è quello dedicato agli studi sulla geochimica ambientale e medica ed in particolare quelli dedicati allo studio dei fluidi biologici sia negli umani che negli animali. Numerosi e innovativi risultano i suoi contributi sulle più prestigiose riviste scientifiche a livello internazionale.

Dal 2011 è stato editor della rivista Open Journal of Ecology. Nel 2012 è stato editor del libro “Medical Geochemistry. Geological Materials and Health” che rappresenta di fatto il primo libro di testo indirizzato alle ricerche applicate sulla Geochimica Medica.

"Oltre che per il rigore scientifico e la passione per la ricerca, che sapeva comunicare anche agli studenti e ai giovani ricercatori - dicono i colleghi - vogliamo ricordare le qualità umane del professore Paolo Censi, che lascia un vuoto incolmabile all’interno del Dipartimento per la sua integrità e la sua capacità di affrontare la vita con la dovuta giusta dose di ironia".

I funerali si terranno domani - sabato 13 gennaio - alle 9.30, alla chiesa della Madonna della Provvidenza (Don Orione), in via Ammiraglio Rizzo.