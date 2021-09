Università, è morto il professore Neil Andrew Walker

Era collaboratore esperto linguistico in lingua inglese dell'Ateneo. Il ricordo: "Era sempre attento alle esigenze degli studenti, distinguendosi per una grande professionalità"

Lutto all'Università degli Studi di Palermo. E' morto il professore Neil Andrew Walker, collaboratore esperto linguistico in lingua inglese dell'Ateneo. Dall'università è arrivata una nota di cordoglio. "Esprimiamo il più sentito cordoglio per la scomparsa del dottor Wlaker" dicono dagli uffici di viale delle Scienze. "E' stato un valido collaboratore sempre attento alle esigenze degli studenti, distinguendosi per una grande professionalità - dicono i colleghi del centro linguistico di ateneo -. Siamo addolorati per la sua perdita e lo ricordiamo con affetto".