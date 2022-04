Università, morto il professore Michele Antonio Floriano

Università palermitana a lutto. E' morto Michele Antonio Floriano. E' stato professore ordinario di Chimica fisica in servizio presso il dipartimento di Scienze e Tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche (Stebicef).

L'ateneo ha espresso il più sentito cordoglio attraverso una nota. "Il professor Floriano - ricordano i colleghi del dipartimento Stebicef - è stato vicepresidente della società Chimica italiana nel biennio 2008-2009 e presidente della divisione di didattica della Sci negli anni 2010-12. Grande promotore della ricerca didattica in ambito chimico, è stato il fondatore della Scuola permanente per l’aggiornamento degli insegnanti di Scienze sperimentali (Spais), giunta alla XVI edizione, che costituisce un punto di riferimento per le iniziative rivolte al mondo della formazione in servizio dei docenti. Durante la sua presidenza della Dd-Sci è stata istituita la Scuola di ricerca educativa e didattica chimica “Ulderico Segre”, rivolta alla discussione delle problematiche didattiche in ambito universitario".

E' stato, insieme al professor Roberto Zingales, il fondatore dello spettacolo la “Magia della Chimica”. Fin dal 2004 è stato attivamente impegnato nel Piano nazionale lLauree scientifiche. "Instancabile ricercatore - dicono dall'ateneo - ha ricevuto nel 2020 la medaglia “G. Illuminati” per lo sviluppo e l’applicazione di metodologie didattiche innovative nel campo della chimica, per i suoi impegni istituzionali, per il suo coinvolgimento in progetti nazionali e internazionali sulla ricerca e innovazione della didattica e per la divulgazione della chimica a vari livelli".