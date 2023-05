Università, morto il professore Giuseppe Gangemi: fu titolare della cattedra di Urbanistica

E' morto a 77 anni Giuseppe Gangemi, in passato titolare della cattedra di Urbanistica dell'Università di Palermo. L’Università degli Studi di Palermo ha espresso il più sentito cordoglio per la scomparsa del docente, che si è spento negli scorsi giorni. Professore ordinario di Urbanistica del dipartimento di Architettura, Giuseppe Gangemi ha insegnato all’Università di Palermo a partire dal 1971, prima in qualità di borsista ministeriale e ricercatore, poi di professore incaricato dal 1978, professore Associato dal 1984 e, successivamente, dal 2003 nel ruolo di professore ordinario.

Nel 2003 il professore Gangemi è stato insignito del titolo accademico di Bene Merenti dal Senato Accademico dell’Università di Bucarest. Nel corso della sua attività ha redatto strumenti urbanistici e piani territoriali in Sicilia di interesse ambientale (isole Eolie), per centri storici urbani (Altavilla Milicia, Calatafimi, Petralia Sottana), di recupero di aree industriali (Villafranca T.), per città medie (Alcamo, Barcellona, Ispica, Mazzarino, Terrasini), per città capoluogo (Trapani) e di area vasta (Piano Territoriale Provinciale di Palermo). È stato premiato in diversi concorsi nazionali e internazionali di progettazione urbanistica, tra cui quello per il Risanamento dei Sassi di Matera e quello per il Prg di Agrigento nel 1972. Fu anche collaboratore della Commissione Speciale per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi dell’Assemblea Regionale Siciliana nel 2021.

I colleghi lo ricordano così: "Da sempre in prima linea nelle attività della Sezione siciliana dell'INU. Acuto osservatore della realtà urbanistica siciliana, progettista di grande esperienza, ha formato migliaia di allievi dando loro un sapere tecnico mai disgiunto da un senso critico del loro ruolo di urbanisti. Colleghi, allievi e studenti che hanno avuto la fortuna di incontrare Giuseppe Gangemi conserveranno sempre vivido il ricordo della sua profonda umanità, del suo sapere tecnico rigoroso e puntuale, e della sua coscienza critica consapevole e responsabile".