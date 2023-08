Giurisprudenza piange la morte di Antonio Pagliaro, i colleghi: "Per 40 anni fu professore di Diritto penale"

Lutto per l’Università degli Studi di Palermo: nei giorni scorsi è morto il professore Antonio Pagliaro, Emerito di Diritto penale e Accademico dei Lincei. Aveva 91 anni. L'ateneo ha espresso "il più sentito cordoglio" per la scomparsa di Pagliaro, che aveva cominciato la carriera universitaria nel 1961 all'Università di Messina come docente incaricato dell'insegnamento di Diritto penale, diventando titolare dello stesso insegnamento nel 1964.

Era nato a Mistretta nel 1932. "A partire dal 1968 - ricordano i coleghi - è stato, per quasi quaranta anni professore ordinario di Diritto penale alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, assumendo sin dal 1972 il ruolo di direttore, dapprima dell'Istituto di Diritto e Procedura Penale e successivamente del dipartimento di Scienze penalistiche e Criminologiche. Dal 1999 era entrato a far parte dell'Accademia dei Lincei, diventandone socio nazionale dal 2007".

Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto numeri riconoscimenti e premi per l’attività scientifica svolta, ha pubblicato monografie, manuali e trattati di Diritto penale, oltre a centinaia di altri scritti scientifici, raccolti nel 2009 in quattro volumi. Nel 1988 fu chiamato dall’allora ministro di Grazia e Giustizia, Giuliano Vassalli, a presiedere la Commissione ministeriale per la riforma del Codice Penale, che nel 1991 esitò uno schema di legge-delega per una riforma organica del codice penale italiano, avviando così un dibattito politico-criminale al quale hanno partecipato innumerevoli studiosi italiani e stranieri.