Lutto per l'università palermitana, è morto Mario Giannone Codiglione

Lutto per l'università palermitana. E' morto Mario Giannone Codiglione, in passato direttore amministrativo dell’ateneo. Aveva 70 anni e si è arreso a un male incurabile. Lascia tre figli. "L’Università degli Studi di Palermo - si legge in una nota esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa del dottor Giannone Codiglione".

Nato e cresciuto a Palermo nel quartiere Romagnolo, si era poi trasferito con a Bagheria. Era stato nominato direttore amministrativo di UniPa nel 2002, incarico che ha ricoperto fino al 2009. “Il dottor Giannone - ricorda il Rettore, Fabrizio Micari - ha lasciato nel nostro Ateneo l’indelebile ricordo di una persona che si è contraddistinta per gentilezza, cordialità, competenza, professionalità e profondo rispetto per l’Istituzione”.