Università, è morta la professoressa Miranda Cuffaro: "Lascia un grande vuoto"

E' morta a 73 anni la professoressa Miranda Cuffaro, ordinaria di Statistica economica dell’università degli Studi di Palermo. La docente aveva iniziato la sua attività di ricerca nel 1976, dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio a Palermo. All’inizio degli anni Ottanta aveva trascorso un periodo di studio nel Department of Business and Economics dell'Università del Texas (Austin).

I colleghi l'hanno ricordata con queste parole: "Studiosa stimata e mentore per tanti ricercatori, la professoressa Cuffaro lascia un grande vuoto in tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata per la sua generosità d’animo, la sua intelligenza, la sua dedizione alla didattica e alla ricerca e la più profonda lealtà nelle relazioni umane".

Studiosa di Statistica Economica, Miranda Cuffaro nel 1992 ha assunto il ruolo di professore associato all’Università degli Studi di Palermo, e nel 2002 è stata la prima donna ordinario di Statistica economica dell’Ateneo di Palermo.

Fra le attività istituzionali, è stata direttrice del dipartimento di contabilità nazionale e analisi dei processi sociali, presidente del comitato 13 per la valutazione della ricerca, componente del consiglio scientifico di Ateneo e coordinatrice del corso di laurea in Scienze del Turismo. Nel corso della carriera accademica ha ricoperto diversi insegnamenti nella disciplina della Statistica Economica, tra cui la titolarità di Statistica economica 1 nel corso di studi di Statistica per l’analisi dei dati che manterrà fino alla data di quiescenza del 2020.

"I suoi contributi scientifici - ricordano dall'università - sono stati prevalentemente nell’ambito dei metodi quantitativi per l'analisi economica e hanno riguardato diversi temi, quali la misura della produttività nel settore pubblico, l’analisi dei comportamenti di consumo, la misura dei differenziali di sviluppo tra paesi e tra regioni, la misura del sommerso, l’analisi e la misura del benessere, la misura dell’efficienza e della produttività delle imprese turistiche. Ha pubblicato numerosi contributi scientifici su riviste di rilevanza nazionale e internazionale, tra i quali International Statistical Review, Growth & Change, Statistical methods & Applications e Ecological Economics. È stata membro della Società Italiana di Statistica".