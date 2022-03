Università in lacrime: morta Marianna Tagliavia, per tanti anni funzionaria dell'ateneo

Università in lutto per la morte di Marianna Tagliavia, da tanti anni funzionaria dell'Ateneo. Dagli uffici di viale delle Scienze esprimono "il più sentito cordoglio per la scomparsa della dottoressa Tagliavia". I suoi colleghi la ricordano così: "Marianna, da tanti anni funzionaria dell'Ateneo, era apprezzata per la professionalità, l'impegno costante profuso e le grandi doti di umanità che l'hanno sempre caratterizzata e contraddistinta. Vada ai suoi familiari il più sentito abbraccio da parte della comunità accademica".