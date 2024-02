Palermitana vince il premio America Giovani per il talento universitario

Maria Cristina Scribano, laureata magistrale in "Lingue moderne e traduzione per le relazioni Internazionali" dell'Università degli Studi di Palermo, ha vinto il Premio America Giovani per il talento universitario, riconoscimento che la Fondazione Italia-USA dedica ai giovani neolaureati meritevoli delle Università italiane. E' stata assegnata una borsa di studio per il master della Fondazione in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.