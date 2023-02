Lezioni del Tfa sospese per maltempo, la comunicazione arriva 2 ore prima dell'inizio: proteste all'università

L’università sospende lezioni a due ore dall'inizio a causa dell’allerta meteo gialla (quella meno importante nella scala di colori) e in viale delle Scienze scoppia il caos. E' stata una mattinata movimentata all'edificio 19 della cittadella universitaria dove questa mattina si sarebbero dovuti tenere i corsi del settimo ciclo per il Tfa, il tirocinio formativo attivo, dei vari gradi scolastici. "La comunicazione non è stata tempestiva. Molti - spiega uno dei partecipanti - erano già in viaggio verso il capoluogo, con auto, pullman e anche in aereo, incorrendo così nei rischi che l’avviso intendeva scongiurare".

Nonostante l'avviso ufficiale pubblicato sul sito di Unipa, i corsisti presenti - ricostruiscono alcuni di loro - sono stati "rassicurati sul fatto che per loro la lezione si sarebbe tenuta. Loro stessi, con un rapido tam tam sui social, hanno avvisato gli altri che probabilmente la lezione ci sarebbe stata ugualmente. A quel punto i colleghi palermitani che erano rimasti a casa hanno raggiunto rapidamente l’edificio 19, sottolineando l'irregolarità di questa situazione. Dopo accese e lecite contestazioni, la responsabile del corso ha invitato tutti ad andare via".

In attesa che venisse stabilito definitivamente il rinvio, un altro corsista aveva contestato la decisione di fare lezione infischiandosene di chi, di fronte a quell'avviso, aveva deciso di restare a casa. "Avevano provato ad accorpare i corsisti di tutti i gradi per formare una classe numerosa, così da concentrare lo sforzo", dice uno di loro. Alla fine, però, è stata confermata la decisione comunicata tramite internet: lezioni rinviate. "Con successivo avviso verranno comunicate le date di recupero in presenza delle lezioni (con frequenza obbligatoria, ndr)", concludevano sul sito Unipa.