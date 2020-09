Università, dopo 7 mesi da lunedì riprendono le lezioni in presenza

Dopo il lockdown e la lunga pausa dettata dal Coronavirus da lunedì prossimo - 28 settembre - ripartono le lezioni in presenza all'università di Palermo in 94 corsi di studio. "Nella fase iniziale dell'anno accademico 2020/2021, che riguarderà il primo semestre, l’Ateneo sta prevedendo una graduale ripresa delle lezioni in presenza in base alla capienza delle aule ricalcolata secondo le norme e con un piano di riorganizzazione e di redistribuzione dei posti a sedere", fanno sapere dall'università.

"In particolare - dicono dall'ateneo - saranno effettuate in presenza le lezioni dei corsi di studio inseriti nell’elenco scaricabile qui che saranno comunque erogate anche in modalità online per favorire la frequenza degli studenti stranieri e dei fuorisede. Si tratta di 94 corsi di studio, prevalentemente magistrali, sui 134 corsi complessivi, per un percentuale di circa il 70%. Proseguiranno in modalità a distanza le lezioni dei corsi di studio non inseriti nell'elenco i cui iscritti svolgeranno in presenza, suddivisi in gruppi, le esercitazioni e le attività di laboratorio".