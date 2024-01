Dalla videosorveglianza intelligente alle tecnologie 5G: l'Università punta sull'innovazione digitale

Oltre dieci progetti per un investimento complessivo di circa 23 milioni di euro. L'Università di Palermo punta sull'innovazione digitale, "uno dei cardini su cui fondare lo sviluppo del nostro ateneo e del territorio di riferimento", ha detto il rettore Massimo Midiri, durante l'incontro 'Innovazione digitale: dall’Università ai territori', che si è tenuto stamani all’Assemblea regionale siciliana, per presentare i progetti di matrice digitale, realizzati negli ultimi due anni, riguardanti diversi ambiti tecnologici e funzionali.

"L’Università mette per la prima volta a disposizione soluzioni digitali altamente innovative - ha sottolineato Midiri - capaci di garantire servizi sempre più efficienti, che possono essere applicate, oltre che nel contesto accademico, da altri enti e istituzioni. Progetti come la videosorveglianza intelligente, la gestione documentale e dei processi, la gestione degli asset, la didattica innovativa, le soluzioni per il supporto al lavoro agile, l’assistente virtuale intelligente, le tecnologie 5G, la piattaforma per il marketing territoriale sono esempi concreti di una strategia di apertura dell’Università al territorio".

Per il rettore di Unipa si tratta di "un approccio premiante che viene confermato anche dal fatto che, proprio oggi, il professore Francesco Ubertini, presidente del consorzio Cineca, polo del supercalcolo italiano ed eccellenza a livello internazionale, ha annunciato l’apertura di una sede nel nostro Ateneo".

"Ci auguriamo che la giornata odierna, caratterizzata non solo da una presentazione discorsiva dei progetti realizzati ma anche dalla possibilità di toccarli con mano nelle sessioni dimostrative pratiche - ha sottolineato Pietro Paolo Corso, delegato del rettore ai progetti extra-ordinari e alle infrastrutture digitali di Ateneo -, possa rappresentare un momento di confronto tra l’Università e le diverse realtà locali, pubbliche e private, a cominciare dalla Regione siciliana e dagli Enti locali, con l’obiettivo di avviare dei tavoli di raccordo operativi che portino all’avvio di progettualità congiunte nel giro di breve tempo. Molti dei progetti presentati sono caratterizzati da una spiccata attitudine al riutilizzo da parte di altre amministrazioni, in diversi casi immediato".