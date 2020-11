Università, il professor Francesco Pace eletto presidente di Siplo

Il professor Francesco Pace, docente del dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (dSEAS) dell’Università degli Studi di Palermo, è stato eletto presidente di Siplo (Società Italiana di Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione), associazione senza fine di lucro che si propone di promuovere lo sviluppo e la diffusione degli aspetti scientifici e professionali della disciplina.

"La Siplo - si legge in una nota - rappresenta insieme ad AIP-Associazione Italiana di Psicologia, la comunità scientifica del settore, in seno alla EAWOP-European Association of Work and Organizational Psychology, e partecipa ai tavoli tecnici nazionali in relazione a linee guida ed alle normative coinvolte nei processi di gestione e sviluppo del personale nei luoghi di lavoro".